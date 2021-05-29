Алаба объяснил, почему выбрал "Реал"
Фото: инстаграм Давида Алабы/Автор неизвестен
Новичок "Реала" Давид Алаба объяснил, почему остановил свой выбор на мадридском клубе.
"Я не рассматривал много вариантов. "Реал" - номер один в моем списке. Как и "Бавария", этот клуб один из крупнейших в мире. Его история и традиции - нечто особенное. Здесь тоже речь идет о том, чтобы побеждать в каждой игре, выигрывать все возможные трофеи каждый год. В "Баварии" я приобрел менталитет победителя и жажду трофеев. Это необходимо в "Реале", и я хочу помочь в этом.
В истории "Реала" было очень много великих футболистов и великих трофеев. Я хочу присоединиться к команде и продолжить писать историю клуба вместе с фанатами", - приводит слова Алабы As.
Читайте также: Давид Алаба стал игроком "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мхитарян отклонил предложение "Зенита"
-
Алаба объяснил, почему выбрал "Реал"
-
Де Лигт исключил переход в "Барселону"
-
1
"Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летнее трансферное окно
-
"Шахтер" близок к покупке хавбека "Бенфики"
-
Швеция в товарищеском матче обыграла Финляндию
-
"Кельн" сохранил прописку в Бундеслиге
-
МЛС наказала клуб Бекхэма за трансфер Матюиди
-
"Лацио" может пригласить Сарри
-
"Лион" назвал имя нового главного тренера
-
Агент Траоре рассказал, при каких условиях его клиент перейдет в российский клуб
-
Топ-клубы АПЛ интересуются хавбеком "Ромы"
-
Лапорта: "Сказал Чеферину, что мы не будем извиняться"
-
Только один футболист "Реала" не попрощался с Зиданом через социальные сети
-
"Брентфорд" впервые в истории вышел в АПЛ
-
"Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира "Црвены Звезды"
-
"Барселона" лидирует в борьбе за Доннарумму
-
Тухель спародировал Гвардиолу на тренировке "Челси"
-
"Тоттенхэм" попытается вернуть Почеттино
-
Радимов высказался о назначении Витории тренером "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14