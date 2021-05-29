Алаба объяснил, почему выбрал "Реал"

Теги реал мадриддавид алаба

Алаба объяснил, почему выбрал "Реал" Фото: инстаграм Давида Алабы/Автор неизвестен

Новичок "Реала" Давид Алаба объяснил, почему остановил свой выбор на мадридском клубе.

"Я не рассматривал много вариантов. "Реал" - номер один в моем списке. Как и "Бавария", этот клуб один из крупнейших в мире. Его история и традиции - нечто особенное. Здесь тоже речь идет о том, чтобы побеждать в каждой игре, выигрывать все возможные трофеи каждый год. В "Баварии" я приобрел менталитет победителя и жажду трофеев. Это необходимо в "Реале", и я хочу помочь в этом.

В истории "Реала" было очень много великих футболистов и великих трофеев. Я хочу присоединиться к команде и продолжить писать историю клуба вместе с фанатами", - приводит слова Алабы As.

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