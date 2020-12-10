Алаба определился с четырьми клубами, в которых готов продолжить карьеру
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба определился с приоритетными вариантами для продолжения карьеры, сообщает Bild.
По сведениям издания, футболисту интересны "Барселона", "Реал", "Челси" и "Пари Сен-Жермен". Алаба летом 2021 года станет свободным агентом, поэтому может перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, австриец выдвигает большие финансовые требования, он хочет получать не менее 15 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18