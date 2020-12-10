Алаба определился с четырьми клубами, в которых готов продолжить карьеру

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Алаба определился с четырьми клубами, в которых готов продолжить карьеру

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба определился с приоритетными вариантами для продолжения карьеры, сообщает Bild.

По сведениям издания, футболисту интересны "Барселона", "Реал", "Челси" и "Пари Сен-Жермен". Алаба летом 2021 года станет свободным агентом, поэтому может перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, австриец выдвигает большие финансовые требования, он хочет получать не менее 15 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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