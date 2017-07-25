Алаба остается в "Баварии"

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба публично опроверг слухи о том, что он покинет немецкий клуб.

По словам футболиста, в немецком гранде он чувствует себя достаточно комфортно и не видит оснований для ухода.

"В данный момент я чувствую себя в "Баварии" хорошо и думаю только о своём клубе. Каждый сам должен принимать решения относительно своей жизни и будущего", - сказал он.

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