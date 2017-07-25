Алаба остается в "Баварии"

Теги давид алабабавария мюнхен

Алаба остается в "Баварии"Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба публично опроверг слухи о том, что он покинет немецкий клуб.

По словам футболиста, в немецком гранде он чувствует себя достаточно комфортно и не видит оснований для ухода.

"В данный момент я чувствую себя в "Баварии" хорошо и думаю только о своём клубе. Каждый сам должен принимать решения относительно своей жизни и будущего", - сказал он. 

Читайте: Алаба может покинуть "Баварию" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов