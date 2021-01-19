Алаба отказал двум клубам ради "Реала"

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба в декабре отклонил предложения "Ливерпуля" и ПСЖ, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, австриец отказал английскому и французскому клубу, поскольку мечтает выступать за мадридский "Реал".

Также футболисту трижды предлагали продлить контракт с "Баварией", но он выбрал вариант с переездом в испанскую столицу.

Ранее сообщалось, что Алаба согласовал с "Реалом" соглашение на 4 года с зарплатой около 11 миллионов евро.

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