Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией"

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Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией"

Защитник "Баварии" Давид Алаба всё ближе к уходу из клуба, сообщает Sport1.de.

По информации источника, мюнхенский клуб сделал австрийцу предложение о продлении контракта, однако тот его отклонил.

Ранее стало известно о желании 27-летнего футболиста оказаться в Испании - в "Реале" или "Барселоне".

Действующее соглашение между Алабой и "Баварией" истекает летом 2021 года.

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