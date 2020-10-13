Алаба отклонил очередное предложение "Баварии" о продлении контракта

Защитник "Баварии" Давид Алаба снова отклонил предложение от клуба о продлении соглашения, утверждает Marca.

По данным источника, нынешнее соглашение 28-летнего футболиста с командой истекает летом 2021 года.

Руководство немецкого клуба предложило игрока 11 миллионов евро по новому контракту, но австриец отказался.

В защитнике заинтересованы "Реал" и "Барселона".

В прошлом сезоне Алаба провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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