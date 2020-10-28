Алаба отклонил третье предложение "Баварии" о продлении контракта

Теги бавария мюнхендавид алаба

Алаба отклонил третье предложение "Баварии" о продлении контракта

"Бавария" продолжает вести переговоры о продлении контракта с защитником Давидом Алабой.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, 28-летний игрок отклонил уже третье предложение мюнхенского клуба.

Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

В этом сезоне Алаба провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.

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