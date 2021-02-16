Алаба подтвердил, что уходит из "Баварии" в конце сезона

Защитник "Баварии" Давид Алаба на специальной пресс-конференции сообщил об уходе из клуба.

"Я принял решение уйти из "Баварии" в конце этого сезона. Хочу попробовать что-то новое. Это было непростое решение – я был в "Баварии" 13 лет, и этот клуб многое значит для меня", – сказал Алаба.

️ @David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 16, 2021

Напомним, Алаба является воспитанником академии "Баварии". За основную команду он дебютировал в 2010-м.

За свою карьеру в Мюнхене защитник девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз – Кубок страны и пять раз – Суперкубок. Кроме того на счету австрийца 2 победы в Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионата Мира.



Вероятно, что Алаба продолжит карьеру в "Реале". Однако в его услугах заинтересованы и другие топ-клубы. СМИ заявляли об интересе к защитнику со стороны "Челси" и "Ливерпуля".