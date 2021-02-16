Алаба подтвердил, что уходит из "Баварии" в конце сезона
Защитник "Баварии" Давид Алаба на специальной пресс-конференции сообщил об уходе из клуба.
"Я принял решение уйти из "Баварии" в конце этого сезона. Хочу попробовать что-то новое. Это было непростое решение – я был в "Баварии" 13 лет, и этот клуб многое значит для меня", – сказал Алаба.
️ @David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 16, 2021
Напомним, Алаба является воспитанником академии "Баварии". За основную команду он дебютировал в 2010-м.
За свою карьеру в Мюнхене защитник девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз – Кубок страны и пять раз – Суперкубок. Кроме того на счету австрийца 2 победы в Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионата Мира.
Вероятно, что Алаба продолжит карьеру в "Реале". Однако в его услугах заинтересованы и другие топ-клубы. СМИ заявляли об интересе к защитнику со стороны "Челси" и "Ливерпуля".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20