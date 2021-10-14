Алаба получил травму в сборной

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба вернулся из сборной с проблемами с коленом, сообщает издание AS.

В матче сборной Австрии с Данией, австриец получил сильный удар в колено, что ставит под сомнения его участие в игре с Шахтером.

По информации источника, первичное медицинское обследование исключило серьезное повреждение, но вопросы о его самочувствии остаются.

Тоже касается и Милитао, у которого есть проблемы с мышцами спины, которые возникли у него во время матча сборной Бразилии.

Уже 19 октября "Реалу" предстоит выездной матч с "Шахтером", после чего 24 числа состоится игре против "Барселоной" в гостях.

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