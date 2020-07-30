Алаба предложил свои услуги "Барселоне"

Защитник "Баварии" Давид Алаба намерен перейти в "Барселону", утверждает Sport.es.

По информации источника, звёздный австриец хочет получить новый вызов, поэтому сам предложил свои услуги "сине-гранатовым".

"Барса" заинтересована в подписании 28-летнего футболиста, но не горит желанием платить за его трансфер.

Поэтому не исключено, что Алаба проведёт ещё один сезон в "Баварии", после чего станет свободным агентом и переберётся на "Камп Ноу" бесплатно.

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