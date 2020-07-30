Алаба предложил свои услуги "Барселоне"

Теги бавария мюнхенбарселонадавид алабатрансферы

Алаба предложил свои услуги "Барселоне"

Защитник "Баварии" Давид Алаба намерен перейти в "Барселону", утверждает Sport.es.

По информации источника, звёздный австриец хочет получить новый вызов, поэтому сам предложил свои услуги "сине-гранатовым".

"Барса" заинтересована в подписании 28-летнего футболиста, но не горит желанием платить за его трансфер.

Поэтому не исключено, что Алаба проведёт ещё один сезон в "Баварии", после чего станет свободным агентом и переберётся на "Камп Ноу" бесплатно.

Не пропустите: Члены "Барселоны" намерены объявить вотум недоверия Бартомеу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин прилетел в Москву для согласования последних деталей контракта со "Спартаком"

Кокорин прилетел в Москву для согласования последних деталей контракта со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов