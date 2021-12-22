Алаба признан футболистом года в Австрии

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Алаба признан футболистом года в Австрии Фото инстаграм Давида Алабы

Защитник "Реала" Давид Алаба признан лучшим игроком года в Австрии.

29-летний футболист выигрывает эту награду в восьмой раз за карьеру, что является лучшим показателем в стране.

Отметим, что победителя выбирали главные тренера 12 клубов высшего австрийского дивизиона.

В этом сезоне на счету Алабы два гола и три ассиста в 23 матчах.

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