Алаба прокомментировал победный матч "Баварии" над "Фортуной"

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Алаба прокомментировал победный матч "Баварии" над "Фортуной"

Защитник "Баварии" Давид Алаба высказался по поводу победного матча 29-го тура чемпионата Германии над "Фортуной" (5:0).

Мюнхенский клуб занимает 1 место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 10 баллов.

"У нас очень амбициозная команда. Атмосфера в клубе отличная. Выигрываем в каждом матче - вы видите это на поле. Пытаюсь помочь команде. Здесь весело играть в футбол. Контракт? Пытаюсь сосредоточиться на главном. Мы не устанавливали крайний срок", - передает слова Алабы Bayern & Germany. 

Алаба играет в "Баварии" с 2011 года. В этом сезоне футболист в 24 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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