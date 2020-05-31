Алаба прокомментировал победный матч "Баварии" над "Фортуной"
Защитник "Баварии" Давид Алаба высказался по поводу победного матча 29-го тура чемпионата Германии над "Фортуной" (5:0).
Мюнхенский клуб занимает 1 место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 10 баллов.
"У нас очень амбициозная команда. Атмосфера в клубе отличная. Выигрываем в каждом матче - вы видите это на поле. Пытаюсь помочь команде. Здесь весело играть в футбол. Контракт? Пытаюсь сосредоточиться на главном. Мы не устанавливали крайний срок", - передает слова Алабы Bayern & Germany.
Алаба играет в "Баварии" с 2011 года. В этом сезоне футболист в 24 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|57
|3
|Байер Леверкузен
|29
|56
|4
|РБ Лейпциг
|28
|55
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|53
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|28
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Унион Берлин
|28
|31
|14
|Аугсбург
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|28
|19