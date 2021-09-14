Алаба прокомментировал поцелуй эмблемы "Реала" на презентации

Теги реал мадриддавид алаба

Алаба прокомментировал поцелуй эмблемы "Реала" на презентацииФото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба вспомнил о поцелуе эмблемы королевского клуба на презентации.

"Я хочу прояснить это. В тот день мы сделали целый ряд снимков. Для меня это был прекрасный и очень эмоциональный день. Я был рад наконец-то перейти в "Реал".

Я хотел показать, как рад получить новый вызов. Поцеловав эмблему "Реала", я не хотел спровоцировать никого, тем более – "Баварию" и болельщиков клуба. Там я провел 13 прекрасных лет, они были очень эмоциональными и позитивными.

Там я смог вырасти как человек и как игрок. Фанаты всегда поддерживали меня, и я никогда не забуду это. Я буду всегда уважать и любить "Баварию". Ни один поступок этого не изменит", – сказал Алаба для Bild.

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