Алаба прокомментировал получение награды лучшему игроку года Австрии
Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен
Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба, получивший награду лучшему футболисту Австрии 2021 года прокомментировал это событие.
"2021 год был для меня полон вызовов, а также был очень особенным и эмоциональным.
Для меня всегда невероятная честь и радость быть названным футболистом года в Австрии.
Спасибо! Спасибо всем, кто голосовал за меня, и спасибо всем игрокам, тренерам, товарищам, друзьям и моей семье. Я с нетерпением жду захватывающего 2022 года вместе с вами", - написал Алаба.
В данный момент игрок находится на изоляции после того, как сдал положительный тест на коронавирус.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14