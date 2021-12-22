Алаба прокомментировал получение награды лучшему игроку года Австрии

Теги реал мадридавстриядавид алаба

Алаба прокомментировал получение награды лучшему игроку года АвстрииФото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба, получивший награду лучшему футболисту Австрии 2021 года прокомментировал это событие.

"2021 год был для меня полон вызовов, а также был очень особенным и эмоциональным.

Для меня всегда невероятная честь и радость быть названным футболистом года в Австрии. 

Спасибо! Спасибо всем, кто голосовал за меня, и спасибо всем игрокам, тренерам, товарищам, друзьям и моей семье. Я с нетерпением жду захватывающего 2022 года вместе с вами", - написал Алаба.

В данный момент игрок находится на изоляции после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

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