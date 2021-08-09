Алаба прокомментировал свой дебют за "Реал"

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Алаба прокомментировал свой дебют за "Реал"

Фото сайт "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба рассказал о своих впечатлениях после дебютного матча в составе "бланкос".

Напомним, что австриец отыграл тайм в товарищеской встрече с "Миланом", которая завершилась нулевой ничьей.

"Секрет моей адаптации - это команда. Одноклубники оказали мне отличный приём, поэтому дебют за "Реал" оказался очень приятным. Я чувствовал себя максимально комфортно в игре, я доволен своим дебютом", - сказал Алаба.

29-летний универсал перешёл в "Реал" из "Баварии" на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.

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