Алаба пропустит несколько матчей "Баварии"

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Алаба пропустит несколько матчей "Баварии"

"Бавария" на своём официальном сайте подтвердила, что защитник Давид Алаба получил травму голеностопа в матче между сборными Австрии и Грузии.

Согласно сообщению, опубликованному на ресурсе мюнхенского клуба, 25-летний футболист пропустит несколько матчей. При этом точные сроки восстановления не приводятся.

В стартовавшем сезоне Алаба сыграл за "Баварию" три матча, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru

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