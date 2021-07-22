Алаба провёл первую тренировку в составе "Реала"
Фото твиттер "Реала"
Новичок мадридского "Реала" Давид Алаба приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба в твиттере.
В среду "бланкос" провели презентацию австрийского универсала, а уже сегодня он впервые занимался с командой.
¡Primer entrenamiento de @David_Alaba en #RMCity! pic.twitter.com/Ql8eEJ1bGD— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 22, 2021
Напомним, что 29-летний футболист перешёл в "Реал" из "Баварии" на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.
Накануне стало известно, что Алабе достался игровой номер бывшего капитана "сливочных" Серхио Рамоса - №4.
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