Алаба провёл первую тренировку в составе "Реала"

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Алаба провёл первую тренировку в составе "Реала"

Фото твиттер "Реала"

Новичок мадридского "Реала" Давид Алаба приступил к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

В среду "бланкос" провели презентацию австрийского универсала, а уже сегодня он впервые занимался с командой.

Напомним, что 29-летний футболист перешёл в "Реал" из "Баварии" на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.

Накануне стало известно, что Алабе достался игровой номер бывшего капитана "сливочных" Серхио Рамоса - №4.

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