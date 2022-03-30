Алаба пытается уговорить Гнабри перейти в "Реал"

Фото: твиттер Гнабри\Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба хочет, чтобы его экс-одноклубник по "Баварии" Серж Гнабри стал игроком королевского клуба, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, австрийский защитник пытается уговорить Гнабри сменить клубную прописку и летом присоединиться к "Реалу".

Отмечается, что сам Гнабри не очень доволен своим положением в мюнхенским клубом, однако не намерен этим летом менять клуб и хочет продлить контракт.

Текущее соглашение форварда с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года.

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