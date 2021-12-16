Алаба рассказал о своем переходе в "Реал"

Теги давид алабареал мадридбавария мюнхен

Алаба рассказал о своем переходе в "Реал"Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба рассказал о своем переходе в королевский клуб прошедшим летом из "Баварии".

"Когда вы только растете играя в футбол, вы уже знаете, что "Реал Мадрид" - самый большой клуб в мире. Каждый, кто играет в футбол, знает, что этот клуб находится на самой вершине. 

Я провёл в "Баварии" 13 лет - прошлый год стал для нас лучшим в истории, мы выиграли шесть титулов из шести и, конечно же, я хотел нового вызова. Хотел попробовать что-то новое - не желал идти по лёгкому пути", - сказал Алаба в интервью изданию GQ.

Напомним, что австриец перешел в мадридский клуб на правах свободного агента после того, как его соглашение с "Баварией" подошло к концу.

Также не пропустите: Уго Санчес дал совет Флорентино Пересу касательно покупок Мбаппе и Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Руй Витория может возглавить самый популярный клуб Бразилии

Руй Витория может возглавить самый популярный клуб Бразилии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов