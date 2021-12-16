Алаба рассказал о своем переходе в "Реал"
Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен
Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба рассказал о своем переходе в королевский клуб прошедшим летом из "Баварии".
"Когда вы только растете играя в футбол, вы уже знаете, что "Реал Мадрид" - самый большой клуб в мире. Каждый, кто играет в футбол, знает, что этот клуб находится на самой вершине.
Я провёл в "Баварии" 13 лет - прошлый год стал для нас лучшим в истории, мы выиграли шесть титулов из шести и, конечно же, я хотел нового вызова. Хотел попробовать что-то новое - не желал идти по лёгкому пути", - сказал Алаба в интервью изданию GQ.
Напомним, что австриец перешел в мадридский клуб на правах свободного агента после того, как его соглашение с "Баварией" подошло к концу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20