Алаба рассказал о своем переходе в "Реал"

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба рассказал о своем переходе в королевский клуб прошедшим летом из "Баварии".

"Когда вы только растете играя в футбол, вы уже знаете, что "Реал Мадрид" - самый большой клуб в мире. Каждый, кто играет в футбол, знает, что этот клуб находится на самой вершине.

Я провёл в "Баварии" 13 лет - прошлый год стал для нас лучшим в истории, мы выиграли шесть титулов из шести и, конечно же, я хотел нового вызова. Хотел попробовать что-то новое - не желал идти по лёгкому пути", - сказал Алаба в интервью изданию GQ.

Напомним, что австриец перешел в мадридский клуб на правах свободного агента после того, как его соглашение с "Баварией" подошло к концу.

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