Алаба рассказал о том, как перенес коронавирус

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба рассказал о том, как он смог перенести коронавирус, который заразился в конце декабря.

– Нескольким футболистам пришлось самоизолироваться. С вами такое случалось и летом, и зимой. Расскажите о своем опыте.

– Для меня все прошло нормально. У меня было не так много симптомов, как у остальных.

– Вы вакцинированы?

– Да, полностью, – сказал Алаба.

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