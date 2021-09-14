Алаба рассказал, почему он решил играть за "Реал" под номером Рамоса
Фото: инстаграм Давида Алабы/Автор неизвестен
Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба рассказал, почему он решил играть за королевский клуб под 4-м номером. Ранее под этим номером играл экс-капитан мадридцев Серхио Рамос, который летом перешел в ПСЖ.
"В Ла Лиге нельзя использовать 27-й номер, под которым я играл в "Баварии", а Рамос является легендой. Его игра является примером для подражания. Но я не хочу никаких сравнений с другими игроками, так как хочу написать в "Реале" свою историю", - приводит слова Алабы Marca.
29-летний Альба перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Баварии" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб три матча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14