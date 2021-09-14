Алаба рассказал, почему он решил играть за "Реал" под номером Рамоса

Теги реал мадридсерхио рамосдавид алаба

Алаба рассказал, почему он решил играть за "Реал" под номером Рамоса

Фото: инстаграм Давида Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба рассказал, почему он решил играть за королевский клуб под 4-м номером. Ранее под этим номером играл экс-капитан мадридцев Серхио Рамос, который летом перешел в ПСЖ.

"В Ла Лиге нельзя использовать 27-й номер, под которым я играл в "Баварии", а Рамос является легендой. Его игра является примером для подражания. Но я не хочу никаких сравнений с другими игроками, так как хочу написать в "Реале" свою историю", - приводит слова Алабы Marca.

29-летний Альба перешел в "Реал" в летнее трансферное окно из "Баварии" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за мадридский клуб три матча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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