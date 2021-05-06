Алаба рассказал, почему он уходит из "Баварии"

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба рассказал, почему он решил уйти из мюнхенского клуба по окончании этого сезона.

"Всегда трудно, когда какой-то период подходит к концу. Не секрет, что в "Баварии" я себя чувствую, как дома. Я ухожу из клуба со слезами на глазах, но в то же время смотрю в будущее. Я решил попробовать что-то новое, сделать шаг вперед. Чтобы стать сильнее, нужно покинуть зону комфорта. Иногда нужно шагнуть в неизвестность, чтобы вырасти", — приводит официальный сайт "Баварии" слова Алабы.

Напомним, что Алаба принял решение не продлевать контракт с "Баварией" и этим летом покинет клуб на правах свободного агента.

Также не пропустите: "Динамо" может купить защитника "Лозанны". | http://soccernews.ru