Алаба рассказал, почему он уходит из "Баварии"
Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен
Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба рассказал, почему он решил уйти из мюнхенского клуба по окончании этого сезона.
"Всегда трудно, когда какой-то период подходит к концу. Не секрет, что в "Баварии" я себя чувствую, как дома. Я ухожу из клуба со слезами на глазах, но в то же время смотрю в будущее. Я решил попробовать что-то новое, сделать шаг вперед. Чтобы стать сильнее, нужно покинуть зону комфорта. Иногда нужно шагнуть в неизвестность, чтобы вырасти", — приводит официальный сайт "Баварии" слова Алабы.
Напомним, что Алаба принял решение не продлевать контракт с "Баварией" и этим летом покинет клуб на правах свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20