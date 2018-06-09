Защитник "Баварии" Давид Алаба сделал официальное заявление по своему будущему.

"Мне очень комфортно в Мюнхене. Я остаюсь в "Баварии", у меня контракт до 2021 года. Мне хорошо здесь. Добавить тут больше нечего" - цитирует австрийского фулбека Sport.es.

25-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года, сыграл 301 матч и забил 26 голов.

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