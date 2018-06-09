Алаба сделал официальное заявление по своему будущему

Теги бавария мюнхендавид алаба

Алаба сделал официальное заявление по своему будущему

Защитник "Баварии" Давид Алаба сделал официальное заявление по своему будущему.

"Мне очень комфортно в Мюнхене. Я остаюсь в "Баварии", у меня контракт до 2021 года. Мне хорошо здесь. Добавить тут больше нечего" - цитирует австрийского фулбека Sport.es.

25-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года, сыграл 301 матч и забил 26 голов.

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