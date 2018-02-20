Алаба сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной", которые им интересуются.

" Я предпочитаю "Барсу" из-за Месси. Он обладает отличным ударом ", - приводит слова 25-летнего бека чемпионов Германии Diario Gol.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за "Баварию".

Напомним, сегодня "Бавария" сыграет против "Бешикташа". | soccernews.ru