Алаба сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

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Алаба сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной", которые им интересуются.

"Я предпочитаю "Барсу" из-за Месси. Он обладает отличным ударом", - приводит слова 25-летнего бека чемпионов Германии Diario Gol.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за "Баварию".

Напомним, сегодня "Бавария" сыграет против "Бешикташа". | soccernews.ru

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