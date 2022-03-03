Алаба сможет сыграть с ПСЖ

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Алаба сможет сыграть с ПСЖ

Фото инстаграм Давида Алабы

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба восстановился после травмы бедра, сообщает Marca.

По сведениям издания, австриец уже вернулся к тренировкам со своей командой.

Таким образом, Алаба сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Напомним, что "Реал" примет парижан 9 марта в 23:00 по московскому времени. В первом поединке "сливочные" уступили со счётом 0:1.

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