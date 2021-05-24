Алаба точно перейдет в "Реал". Трансфер не зависит от будущего Зидана
Фото: инстаграм Давида Алабы/Автор неизвестен
Защитник сборной Австрии Давид Алаба в летнее трансферное окно перейдет в "Реал" вне зависимости от того, останется ли Зинедин Зидан на посту главного тренера королевского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По данным источника, "Реал" согласовал условия личного контракта с Алабой еще в апреле. Австриец будет получать один миллион евро в месяц "чистыми".
Напомним, что контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает в конце июня, поэтому он перейдет в "Реал" бесплатно.
Не пропустите: Азар намерен вернуться в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Черданцев прокомментировал назначение Витории в "Спартак"
-
ЦСКА отреагировал на назначение Витории на пост наставника "Спартака"
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника сборной Испании
-
УЕФА показал трофей Лиги конференций (видео)
-
Умтити отказался уходить из "Барселоны"
-
"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера
-
Алаба точно перейдет в "Реал". Трансфер не зависит от будущего Зидана
-
1
Месси в 8-й раз забил больше голов за сезон, чем Роналду
-
2
Роналду и Малиновский вошли в символическую сборную Серии А по версии Opta
-
Дзюба рассказал, почему ему не удалось уехать в Европу
-
"Спартак" нацелился на защитника из Бундеслиги
-
Серхио Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на Евро-2020
-
Пять футболистов ПСЖ попали в сборную сезона в Лиге 1
-
Артем Дзюба отреагировал на критику "Ахмата" за свои слова о Грозном
-
2
Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона
-
Де Дзерби высказался о возможном назначении в "Шахтер"
-
2
Роналду в 9 сезонах обгонял Месси по голам в чемпионате
-
Луис Энрике объяснил отсутствие игроков "Реала" в заявке сборной Испании на Евро-2020
-
УЕФА представил трофей Лиги Конференций
-
Стало известно место проведения матча за Суперкубок России в 2021 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20