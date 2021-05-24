Алаба точно перейдет в "Реал". Трансфер не зависит от будущего Зидана

Фото: инстаграм Давида Алабы/Автор неизвестен

Защитник сборной Австрии Давид Алаба в летнее трансферное окно перейдет в "Реал" вне зависимости от того, останется ли Зинедин Зидан на посту главного тренера королевского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По данным источника, "Реал" согласовал условия личного контракта с Алабой еще в апреле. Австриец будет получать один миллион евро в месяц "чистыми".

Напомним, что контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает в конце июня, поэтому он перейдет в "Реал" бесплатно.

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