Алаба установил рекорд "Баварии"
Фото: инстаграм Давида Алабы
Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба установил рекорд мюнхенского клуба по числу матчей в Бундеслиге среди иностранцев.
Матч 27-го тура чемпионата Германии с "РБ Лейпциг" (1:0) стал для него 274-м и по этому показателю он обошел француза Франка Рибери (273), который выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 годы.
28-летний Алаба играет за "Баварию" с 2009 года. Всего он провел за немецкий клуб 422 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 51 результативную передачу.
Напомним, что Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией" и летом перейдет в другой клуб бесплатно.
Не пропустите: Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубам. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20