Алаба установил рекорд "Баварии"

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Алаба установил рекорд "Баварии"

Фото: инстаграм Давида Алабы

Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба установил рекорд мюнхенского клуба по числу матчей в Бундеслиге среди иностранцев.

Матч 27-го тура чемпионата Германии с "РБ Лейпциг" (1:0) стал для него 274-м и по этому показателю он обошел француза Франка Рибери (273), который выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 годы.

28-летний Алаба играет за "Баварию" с 2009 года. Всего он провел за немецкий клуб 422 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 51 результативную передачу.

Напомним, что Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией" и летом перейдет в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубам. | http://soccernews.ru
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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