Алаба установил рекорд Бундеслиги

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Алаба установил рекорд Бундеслиги

В рамках 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Гамбург" со счётом 6:0.

Эта победа стала для защитника мюнхенской команды Давида Алабы 150-й в рамках немецкого первенства.

Таким образом, как сообщает Opta, австрийский фулбек стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, достигшим этой отметки (25 лет и 8 месяцев).

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику "Баварии" Хансу-Георгу Шварценбеку, которому 150 побед в чемпионате покорились в 26 лет и 1 месяц. 

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Команда М О
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2 Шальке 26 46
3 Байер Леверкузен 26 44
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5 Айнтрахт Франкфурт 25 42
6 РБ Лейпциг 25 39
7 Хоффенхайм 26 38
8 Аугсбург 26 35
9 Боруссия Менхенгладбах 26 35
10 Штутгарт 25 33
11 Герта 26 32
12 Ганновер 96 26 32
13 Фрайбург 26 30
14 Вердер Бремен 25 27
15 Вольфсбург 26 25
16 Майнц 05 26 25
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