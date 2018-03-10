Алаба установил рекорд Бундеслиги

В рамках 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Гамбург" со счётом 6:0.

Эта победа стала для защитника мюнхенской команды Давида Алабы 150-й в рамках немецкого первенства.

Таким образом, как сообщает Opta, австрийский фулбек стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, достигшим этой отметки (25 лет и 8 месяцев).

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику "Баварии" Хансу-Георгу Шварценбеку, которому 150 побед в чемпионате покорились в 26 лет и 1 месяц.

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