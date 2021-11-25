Алаба вероятно сможет сыграть с "Севильей"

Теги реал мадридсевильядавид алаба

Алаба вероятно сможет сыграть с "Севильей"Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба получил повреждение колена в матче против "Шерифа" (3:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает инсайдер Мельчор Руис, завтра Алаба пройдет медицинское обследование, которое покажет степень тяжести этого повреждения.

Но, по информации источника, сегодня австриец чувствует себя гораздо лучше и, скорее всего, будет доступен на матч против "Севильи".

Игра между "Реалом" и "Севильей" пройдет в воскресенье на "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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