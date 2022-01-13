Алаба все еще может сыграть в финале Суперкубка Испании

Теги давид алабареал мадридсуперкубок испании

Алаба все еще может сыграть в финале Суперкубка Испании

Фото: инстаграм Алабы\Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба все еще имеет шансы сыграть в финале Суперкубка Испании, который состоится 16 января.

Как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, вчера Алаба был исключен из заявки на полуфинальный матч против "Барселоны" (3:2) из-за дискомфорта в подколенном сухожилии.

По информации источника, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти и его штаб не исключают его участие в финале в воскресенье.

Сегодня, 13 января состоится второй полуфинал, в котором определится соперник "Реала". "Атлетико" и "Атлетик" начнут свой матч в 22:00 (мск).

Также не пропустите: Бензема повторил достижение Месси в Эль Класико. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дибала может покинуть "Ювентус"

Дибала может покинуть "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов