Алаба все еще может сыграть в финале Суперкубка Испании

Фото: инстаграм Алабы\Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба все еще имеет шансы сыграть в финале Суперкубка Испании, который состоится 16 января.

Как сообщает журналист Мигель Анхель Диас, вчера Алаба был исключен из заявки на полуфинальный матч против "Барселоны" (3:2) из-за дискомфорта в подколенном сухожилии.

По информации источника, главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти и его штаб не исключают его участие в финале в воскресенье.

Сегодня, 13 января состоится второй полуфинал, в котором определится соперник "Реала". "Атлетико" и "Атлетик" начнут свой матч в 22:00 (мск).

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