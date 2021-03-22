Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубам

Фото: Твиттер @David_Alaba

Защитник "Баварии" Давид Алаба отказался от предложения продолжить карьеру в ПСЖ, сообщает немецкий журналист Макс Билефельд в своем Twitter. Кроме того футболист не захотел переходить в "Челси".

Update Alaba: He has decided to decline the huge offer from Paris Saint-Germain, according to Sky sources. He also said no to Thomas Tuchel and Chelsea, who tried to convince him recently. His priority remains Spain: @realmadrid or @FCBarcelona #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/3cxS5B21rf — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) March 22, 2021

По информации источника, австриец планирует играть в чемпионате Испании. Сейчас перед ним стоит выбор между "Барселоной" и "Реалом". 20 марта сообщалось, что "сливочные" договорился с игроком, и он получит бонус в 20 миллионов евро за переход.

28-летний Давид Алаба в текущем сезоне провел 35 матчей за "Баварию" во всех турнирах. В его активе два гола и три результативные передачи.