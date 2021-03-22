Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубам

Теги давид алабатрансферыбавария мюнхенреал мадридбарселонапсжчелси

Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубамФото: Твиттер @David_Alaba
Защитник "Баварии" Давид Алаба отказался от предложения продолжить карьеру в ПСЖ, сообщает немецкий журналист Макс Билефельд в своем Twitter. Кроме того футболист не захотел переходить в "Челси". 

По информации источника, австриец планирует играть в чемпионате Испании. Сейчас перед ним стоит выбор между "Барселоной" и "Реалом". 20 марта сообщалось, что "сливочные" договорился с игроком, и он получит бонус в 20 миллионов евро за переход.

28-летний Давид Алаба в текущем сезоне провел 35 матчей за "Баварию" во всех турнирах. В его активе два гола и три результативные передачи.

Читать также: "Реал" готовит конкретное предложение для Алабы | http://soccernews.ru
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