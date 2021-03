Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубам

Фото: Твиттер @David_Alaba

Защитник "Баварии" Давид Алаба отказался от предложения продолжить карьеру в ПСЖ, сообщает немецкий журналист Макс Билефельд в своем Twitter. Кроме того футболист не захотел переходить в "Челси".

Update Alaba: He has decided to decline the huge offer from Paris Saint-Germain, according to Sky sources. He also said no to Thomas Tuchel and Chelsea, who tried to convince him recently. His priority remains Spain: @realmadrid or @FCBarcelona #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/3cxS5B21rf