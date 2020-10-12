Алаба выбрал новый клуб
Защитник "Баварии" Давид Алаба определился с командой, в которой продолжит карьеру после ухода из мюнхенского клуба.
По информации Calciomercato, 28-летний футболист уже договорился с туринским "Ювентусом".
Ожидается, что австриец присоединится к "старой синьоре" летом 2021 года на правах свободного агента.
Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года, сыграл 389 матчей, забил 31 гол и сделал 49 ассистов. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.
Не пропустите: "Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Аль-Наср" готов купить Озила
-
Только две сборные ещё не проигрывали в Лиге Наций
-
Стык сильной обороны и атаки, которая не старалась: Франция и Португалия сыграли скучный центральный матч в Лиге Наций
-
Алаба выбрал новый клуб
-
"Барселона" и "Ювентус" могут сделать второй громкий обмен за год
-
Сантуш побил рекорд Сколари в сборной Португалии
-
Тренер сборной Турции недоволен ничьей с Россией
-
Рэшфорд повторил достижение Чарльтона, Бекхэма и Руни
-
Черчесов объяснил замену Антона Миранчука в матче с Турцией
-
"Ливерпуль" не будет покупать нового вратаря
-
Сборная Италии имеет вторую по длительности беспроигрышную серию в своей истории
-
1
Главные новости дня: 11 октября
-
Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Роналду в "Арсенал"
-
Черчесов назвал причину ничьей в матче Россия - Турция
-
Сборная Англии продлила впечатляющую домашнюю серию
-
Лига Наций: все результаты 11 октября
-
Куман высказался о возможном переходе Депая в "Барселону"
-
Польша и Италия не выявили победителя, Дания разгромила Исландию
-
Португалия с Роналду не сумела победить Францию в Лиге наций
-
1
Россия упустила победу над Турцией в Лиге наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20