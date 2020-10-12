Алаба выбрал новый клуб

Защитник "Баварии" Давид Алаба определился с командой, в которой продолжит карьеру после ухода из мюнхенского клуба.

По информации Calciomercato, 28-летний футболист уже договорился с туринским "Ювентусом".

Ожидается, что австриец присоединится к "старой синьоре" летом 2021 года на правах свободного агента.

Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года, сыграл 389 матчей, забил 31 гол и сделал 49 ассистов. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала" и ПСЖ. | http://soccernews.ru