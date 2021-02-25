Алаба выдвинул новое условие заинтересованным клубам. Дело теперь не в деньгах

Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба намерен играть в полузащите в новом клубе, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, футболист выдвинул такое условие мадридскому "Реалу" и парижскому ПСЖ, которые им интересуются. В "Баварии" Алабу периодически используют в опорной зоне и эта позиция очень понравилась игроку.

Напомним, что контракт Алабы с "Баварией" истекает ближайшим летом и он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Алаба провел за "Баварию" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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