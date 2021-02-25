Алаба выдвинул новое условие заинтересованным клубам. Дело теперь не в деньгах
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба намерен играть в полузащите в новом клубе, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, футболист выдвинул такое условие мадридскому "Реалу" и парижскому ПСЖ, которые им интересуются. В "Баварии" Алабу периодически используют в опорной зоне и эта позиция очень понравилась игроку.
Напомним, что контракт Алабы с "Баварией" истекает ближайшим летом и он может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 29-летний Алаба провел за "Баварию" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: Кроос высказался о возможном переходе Алабы в "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20