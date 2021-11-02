Алаба высказался о Бензема

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба поделился мнением о французском нападающем команды Кариме Бензема.

"Карим Бензема - лидер на поле и за его пределами. Он всегда приходит первым на тренировки и постоянно выкладывается на все 100%. Он очень важен для нас", - сказал австриец.

Напомним, что Алаба стал игроком "Реала" прошлым летом, перейдя из "Баварии" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне австриец сыграл 10 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Бензема сыграл 10 матчей в Примере, забив 9 голов и сделав 7 голевых передач.

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