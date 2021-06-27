Алаба высказался о поражении от Италии на Евро-2020

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Футболист мадридского "Реала" и капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился мыслями после поржания в матче 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Италии.

"Трудно описать это словами. Мы можем гордиться собой, Австрия может гордиться нами.

Мы все отдали на поле, однако в итоге не были вознаграждены за наши старания. Это невероятно трудно принять", – заявил футболист.

В прошедшем сезоне Алаба сыграл 32 матча за "Баварию" в Бундеслиге, в которых забил 2 гола. Этим летом австриец перешел в "Реал Мадрид" на правах свободного агента.

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