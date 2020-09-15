Алаба высказался о продлении контракта с "Баварией"

Защитник "Баварии" Давид Алаба высказался по поводу возможного продления контракта к мюнхенским клубом.



"Я бы не хотел информацию о контракте выносить на публику. Некоторые заявления в СМИ меня удивили и причинили мне боль. "Бавария" - мой дом и семья, это не просто клуб. В семье бывают разногласия, но она всегда остается семьей", - цитирует Алаба Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что футболист и клуб не могут согласовать условия контракта из-за финансовых разногласий.

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