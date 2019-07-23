Алаба высказался о возможном переходе в "Барселону"



Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба заявил, что он не думает о возможном трансфере в "Барселону".

"Барселона"? Все мои мысли связаны с подготовкой к сезону в составе "Баварии". Нам придется проделать огромный объем работы в следующем сезоне", - цитирует Алабу Bild.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова отдать 27-летнего Алабу в обмен на французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле.

Каталонский клуб рассматривает кандидатуру Алабы в качестве конкурента для основного левого защитника Жорди Альбы, а также дублера полузащитника Серхио Бускетса в центре поля. Контракт австрийца с "Баварией" действует до лета 2021 года.

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