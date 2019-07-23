Алаба высказался о возможном переходе в "Барселону"

Теги бавария мюнхенбарселонадавид алабатрансферы

Алаба высказался о возможном переходе в "Барселону"
Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба заявил, что он не думает о возможном трансфере в "Барселону". 

"Барселона"? Все мои мысли связаны с подготовкой к сезону в составе "Баварии". Нам придется проделать огромный объем работы в следующем сезоне", - цитирует Алабу Bild. 

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова отдать 27-летнего Алабу в обмен на французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле.

Каталонский клуб рассматривает кандидатуру Алабы в качестве конкурента для основного левого защитника Жорди Альбы, а также дублера полузащитника Серхио Бускетса в центре поля. Контракт австрийца с "Баварией" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Бавария" не продаст Алабу "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"

Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов