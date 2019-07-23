Алаба высказался о возможном переходе в "Барселону"
Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба заявил, что он не думает о возможном трансфере в "Барселону".
"Барселона"? Все мои мысли связаны с подготовкой к сезону в составе "Баварии". Нам придется проделать огромный объем работы в следующем сезоне", - цитирует Алабу Bild.
Ранее сообщалось, что "Бавария" готова отдать 27-летнего Алабу в обмен на французского нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле.
Каталонский клуб рассматривает кандидатуру Алабы в качестве конкурента для основного левого защитника Жорди Альбы, а также дублера полузащитника Серхио Бускетса в центре поля. Контракт австрийца с "Баварией" действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Бавария" не продаст Алабу "Барселоне". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19