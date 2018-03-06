Алаба: "Я могу захотеть новый вызов"
Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба не исключил вероятности смена клуба.
"Меня все устраивает в "Баварии", но я могу захотеть новый вызов. В 25 лет у меня большой опыт, поэтому я хочу сделать следующий шаг", – приводит слова Алабы Kurier.
Ранее сообщалось, что австриец входит в сферу интересов "Барселоны" и "Реала".
В этом сезоне Алаба провел за "Баварию" 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|63
|2
|Шальке
|25
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|42
|5
|Байер Леверкузен
|25
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|25
|35
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|9
|Штутгарт
|25
|33
|10
|Аугсбург
|25
|32
|11
|Ганновер 96
|25
|32
|12
|Герта
|25
|31
|13
|Фрайбург
|25
|29
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|25
|25
|16
|Майнц 05
|25
|25
|17
|Гамбург
|25
|18
|18
|Кельн
|25
|17