Алаба: "Я могу захотеть новый вызов"



Австрийский защитник "Баварии" Давид Алаба не исключил вероятности смена клуба.

"Меня все устраивает в "Баварии", но я могу захотеть новый вызов. В 25 лет у меня большой опыт, поэтому я хочу сделать следующий шаг", – приводит слова Алабы Kurier.

Ранее сообщалось, что австриец входит в сферу интересов "Барселоны" и "Реала".

В этом сезоне Алаба провел за "Баварию" 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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