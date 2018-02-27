Алаев: "Если клубы попросят перенести игры из-за холода, мы пойдем им на встречу"
Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев не исключил возможность переноса матчей 1/4 финала Кубка России.
"Почти каждый год идет обсуждение ситуации вокруг проведения футбольных матчей в холодную погоду. Часть из них попадает на раннюю весну, это риск, но клубы сами утверждают календарь. Строгих регламентирующих норм по официальным играм в настоящее время нигде в мире нет. Однако мы руководствуемся рекомендациями УЕФА: при температуре ниже -15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведение матча зависит, в первую очередь, от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов и так далее.
При этом мы также понимаем, что надо помнить о зрителях, которым будет не очень комфортно в такую погоду. Поэтому всем участникам процесса надо спокойно относиться и к переносам матчей. РФС подходит к этому вопросу с пониманием. Если клубы попросят перенести игры, мы пойдём им на встречу. Также в ближайшее время мы собираемся инициировать изменения в спортивных регламентах, приведём их в соответствии с европейскими практиками, чтобы не оставалось "серых зон" и спорных ситуаций. При этом они коснутся не только РФПЛ и Кубка России, но и матчей юношеских, детских и любительских команд", - приводят слова Алаева российские СМИ.
Стоит отметить, что во время начала всех четвертьфинальных матчей Кубка России ожидается серьезный мороз.
"СКА-Хабаровск" – "Шинник" – минус 12 градусов.
"Амкар" – "Авангард" – минус 15, снегопад.
"Крылья Советов" – "Спартак" – минус 18.
"Тосно" – "Луч-Энергия" – минус 18.
Не пропустите: Таски не поможет "Спартаку" в матче с "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Отец Неймара назвал сроки восстановления своего сына
-
Определился первый полуфиналист кубка Франции
-
"Жирона" - "Сельта" - 1:0 (обзор)
-
"Жирона" в домашнем матче нанесла поражение "Сельте"
-
"Суонси" - "Шеффилд Уэнсдей" - 2:0 (обзор)
-
"Суонси" вышел в четвертьфинал кубка Англии
-
Рауль высказался о возможном переходе Кейна в "Реал"
-
Летом европейские топ-клубы будут готовы потратить на Милинковича-Савича 150 миллионов евро
-
Дзагоев назвал самые запоминающиеся матчи в своей карьере
-
Икарди сделал выбор по своему будущему
-
"Реал" готов расстаться с Иско
-
"Эспаньол" - "Реал" - 1:0 (обзор)
-
Неймар рискует пропустить матч против сборной России
-
Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"
-
Бэйл повторил достижение Бекхэма
-
Черчесов: "Есть такое чувство, что допинг-офицеров тоже нужно вносить в заявку сборной"
-
Облак продлил контракт с "Атлетико"
-
Луис Энрике попросил руководство "Челси" подписать ведущего игрока "Реала"
-
Гризманн может променять "Барселону" на "Реал"
-
Бывший наставник сборной Португалии Кейрош: "Месси - не человек, он не должен иметь права играть под эгидой ФИФА"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12