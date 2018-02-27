Алаев: "Если клубы попросят перенести игры из-за холода, мы пойдем им на встречу"

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Алаев: "Если клубы попросят перенести игры из-за холода, мы пойдем им на встречу"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев не исключил возможность переноса матчей 1/4 финала Кубка России. 

"Почти каждый год идет обсуждение ситуации вокруг проведения футбольных матчей в холодную погоду. Часть из них попадает на раннюю весну, это риск, но клубы сами утверждают календарь. Строгих регламентирующих норм по официальным играм в настоящее время нигде в мире нет. Однако мы руководствуемся рекомендациями УЕФА: при температуре ниже -15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведение матча зависит, в первую очередь, от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов и так далее.

При этом мы также понимаем, что надо помнить о зрителях, которым будет не очень комфортно в такую погоду. Поэтому всем участникам процесса надо спокойно относиться и к переносам матчей. РФС подходит к этому вопросу с пониманием. Если клубы попросят перенести игры, мы пойдём им на встречу. Также в ближайшее время мы собираемся инициировать изменения в спортивных регламентах, приведём их в соответствии с европейскими практиками, чтобы не оставалось "серых зон" и спорных ситуаций. При этом они коснутся не только РФПЛ и Кубка России, но и матчей юношеских, детских и любительских команд", - приводят слова Алаева российские СМИ.

Стоит отметить, что во время начала всех четвертьфинальных матчей Кубка России ожидается серьезный мороз.

"СКА-Хабаровск" – "Шинник" – минус 12 градусов.

"Амкар" – "Авангард" – минус 15, снегопад.

"Крылья Советов" – "Спартак" – минус 18.

"Тосно" – "Луч-Энергия" – минус 18.

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