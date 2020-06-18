Алаев: "Принесли извинения Федуну за ошибку в регламенте"

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался по поводу ситуации с местом проведения матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак".

Ранее стало известно, что в регламенте была допущена техническая ошибка, из-за которой и возникли споры о том, где должен проходить матч - в Санкт-Петербурге или в Москве. В итоге местом проведения был выбран Петербург. Владелец "Спартака" Леонид Федун был очень недоволен принятым решением.

"Мы принесли свои извинения и Федуну, и "Спартаку" за ошибку в регламенте по Кубку. Это не подковерная борьба, это банальная человеческая ошибка, и ничего более. Люди, которые имели к этому отношения, больше не имеют отношения к футболу", - сказал Алаев.

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