Алан Пардью летом отказался возглавить киевское "Динамо"

Минувшим летом киевское "Динамо" предлагало пост главного тренера команды Алану Пардью, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, руководство украинского клуба рассматривало кандидатуру английского специалиста в качестве замены ушедшему в отставку Сергею Реброву. Также Пардью интересовались китайские клубы.

Впрочем Пардью отклонил все предложения, так как надеется возглавить один из клубов английской Премьер-лиги.

Стоит отметить, что последним местом работы 56-летнего Пардью был "Кристал Пэлас", откуда он был уволен в декабре 2016 года. Ранее он тренировал "Рединг", "Вест Хэм", "Чарльтон", "Саутгемптон" и "Ньюкасл".

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