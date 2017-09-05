Полузащитник "Шахтёра" Алан Патрик восстановился от травмы, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний бразилец уже вернулся к тренировкам в общей группе "горняков" и может принять участие в ближайшем матче против "Зари".

В стартовавшем сезоне Патрик сыграл за "Шахтёр" 4 матча и забил 1 гол.

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