Алан Патрик восстановился от травмы
Полузащитник "Шахтёра" Алан Патрик восстановился от травмы, сообщает официальный сайт клуба.
26-летний бразилец уже вернулся к тренировкам в общей группе "горняков" и может принять участие в ближайшем матче против "Зари".
В стартовавшем сезоне Патрик сыграл за "Шахтёр" 4 матча и забил 1 гол.
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|4
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|5
|Верес Ровно
|7
|9
|6
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|6
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|Сталь Каменское
|7
|6
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|7
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|7
|4
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