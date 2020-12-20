Алан Ширер поделился мнением об игре "Арсенала"

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Алан Ширер поделился мнением об игре "Арсенала"Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер не уверен, что "Арсенал" сохранит место в АПЛ по итогам сезона.

В прошедшем туре Английской Премьер-Лиги коллектив Микеля Артеты проиграл 1:2 "Эвертону", тем самым показав худший старт в чемпионате за 46 лет. За 14 туров "канониры" идет на 15-м месте. От зоны вылета их отделяет всего 4 очка.  

"Не быть уверен, что лондонцы не вылетят. Стартовый состав и отношение к делу ряда игроков дает повод для волнения.

Откровенно говоря, игра "Арсенала" ужасна. Креатив отсутствует, футболисты недорабатывают. Артете следует беспокоится, когда он полагается на этих игроков. Они не очень спасают его от увольнения.

Они забили всего 12 мячей за 14 игр. Это немыслимо. Пепе бегает трусцой, ходит пешком - совсем не готов к рывкам в штрафную.

В этой команде присутствует ряд игроков, которые не отдают все ради тренера. "Арсенал" никогда не забьет голы, играя так, – сказал Ширер BBC.

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