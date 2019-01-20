Алан Ширер пристыдил Салаха

Лучший бомбардир в истории АПЛ, а ныне телеэксперт Алан Ширер заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах часто симулирует в матчах. В матче 23-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас" игрок упал в штрафной соперника, чтобы добиться пенальти.

"Ему однажды уже сошло с рук подобное. Он чувствует соперника рядом, осознает это и падает. Это называется нырок.

Стыдно такое видеть. Игроки "Кристал Пэлас" после этой выходки были в бешенстве и они были правы", - сказал Ширер.

Салах в нынешнем сезоне участвовал в 23 матчах, забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Салах забил 50-й гол в АПЛ, только три игрока сделали это быстрее египтянина| http://soccernews.ru