Алан Смит: "Если Ляказетт и дальше будет показывать такой футбол, то его наверняка продадут летом"

Экс-форвард "Арсенала" Алан Смит поделился мнением об игре нападающего "канониров" Александра Ляказетта.

"Если Ляказетт и дальше будет показывать такой футбол, то его наверняка продадут летом. Он прекрасно начал свою карьеру в "Арсенале", однако сейчас его просто не видно на футбольном поле" - приводит слова Смита Sportsmole.

В текущем сезоне Ляказетт провел 29 матчей и забил 9 голов.

Читайте также: "Ливерпуль" и "Арсенал" готовы побороться с "Барселоной" за хавбека ПСЖ. | http://soccernews.ru