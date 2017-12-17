Алан Смит советует "Ливерпулю" приобрести Эванса

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Алан Смит советует "Ливерпулю" подписать защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса.

"Да, я определенно уверен в том, что "Ливерпулю" стоит обратить внимание на Джонни Эванса. "Вест Бромвичу" будет сложно удержать его, если поступит приличное предложение.

Джонни - очень хороший парень, в скором будущем он обязательно заиграет за какой-нибудь большой клуб АПЛ. Я думаю, что его трансфер не станет проблемой для команды с хорошим бюджетом" - приводит слова Смита Futnsoccer.

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