Алана Мамаева громко отреагировала на интервью Павла
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, высказалась о скандальном интервью футболиста.
"Я готова пройти детектор лжи в любой передаче и рассказать, как на самом деле все было, если Павел очень хочет эту тему обсудить. Скажу честно, я не думала, что Паша будет обо мне такого плохого мнения и решит, что я буду обсуждать его личные желания или личную интимную жизнь со всей страной. Но раз он делает такие заявления, что я посылаю водителя в секс-шоп за игрушками для геев, чтобы его опорочить, я могу сказать, что с такими успехами Дзюба на его фоне просто померкнет", — сказала Алана в видео в сторис своего инстаграма.
Напомним, что Алана и Павел развелись в марте 2021 года. Они состояли в браке с 2013 года. У них есть общая дочь Алиса. Также Мамаев воспитывал ребенка Аланы от первого брака - сына Алекса.
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