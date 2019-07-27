Алана Мамаева объяснила, почему продаёт машину мужа

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Алана Мамаева объяснила, почему продаёт машину мужа

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказала, почему выставила на продажу автомобиль своего супруга Mercedes AMG G63.

"Пора ответить на вопросы! Так как отец Паши забрал все деньги, и на Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: "Выйдешь - заберёшь", Паша сказал мне продать одну из машин!" - написала Мамаева в сторис инстаграма.

За машину девушка сможет выручить около 200-250 тысяч долларов.

Напомним, что сам Мамаев отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области. На свободу он выйдет в ноябре этого года.

Суд приговорил футболиста к 17 месяцам тюрьмы за участие в двух драках в центре Москвы прошлой осенью.

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