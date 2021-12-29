Алана Мамаева отреагировала на предстоящую женитьбу Павла
Фото: инстаграм Аланы Мамаевой/Автор неизвестен
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника подмосковных "Химок" Павла Мамаева, поделилась мнением о предстоящей женитьбе футболиста на Надежде Санько, которой он подарил помолвочное кольцо за 12 миллионов рублей.
"Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда... Что я еще могу сказать в этой ситуации? Грустно все это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов рублей и судиться за алименты", - написала Мамаева в сториз своего инстаграма.
Алана и Павел находились в отношениях с 2013 по 2021 годы. У них есть общая дочь.
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