Алана Мамаева: "Паша будет играть за "Ростов"? Давайте он вернётся, а там будем думать"

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана в своем инстаграме рассказала, что думает о том, что ее муж, после выхода из колонии, перейдет в "Ростов".



"Правда ли, что Паша будет играть за "Ростов"? Давайте он вернётся, а там будем думать", - сказала Мамаева.



Ранее сообщалось, что "Краснодар" хочет расторгнуть контракт с полузащитником.

Напомним, что Мамаев отбывает срок за участие в двух драках осенью прошлого года в центре Москвы. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.

В начале августа хавбек "Краснодара", а также бывший форвард "Зенита" Александр Кокорин подали заявление об условно-досрочном освобождении.

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